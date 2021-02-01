В Витебске вынесли приговор двум парням за сбыт и хранение наркотиков

1 февраля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Суд Железнодорожного района Витебска сегодня вынес приговор по уголовному делу о незаконном обороте наркотических средств, в котором обвинялись два жителя областного центра, сообщил корреспонденту БЕЛТА прокурор отдела прокуратуры области Александр Филимонов.

23-летнему парню вменяли перевозку, приобретение и сбыт наркотиков, 24-летнему - хранение, перевозку и покупку запрещенных веществ. Первый молодой человек в конце апреля 2020 года вошел в состав организованной группы, которая через интернет-магазина распространяла наркотики. От руководителей обвиняемый получал информацию о местах хранения в Витебске, Могилевском, Минском и Молодеченском районах марихуаны и мефедрона. Он их забирал оттуда, фасовал и делал закладки в Витебске. В мае прошлого года молодой человек, находясь под воздействием наркотиков, приобрел их себе еще. Затем второй фигурант, 24-летний витебчанин, купил у обвиняемого наркотические средства - часть употребил, остаток хранил, пока его не задержали правоохранители.

Суд приговорил 23-летнего жителя Витебска к лишению свободы на срок 10 лет и 6 месяцев в колонии в условиях усиленного режима. Ему также придется выплатить штраф в размере Br4,3 тыс. Второму обвиняемому дали 2 года и 6 месяцев ограничения свободы без направления с исправительное учреждение открытого типа.

Приговор не вступил в законную силу, он может быть обжалован и опротестован.-0-