В Витебске задержали двух человек за оскорбления милиционеров

21 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники областного управления собственной безопасности МВД продолжают устанавливать интернет-пользователей, оскорбляющих милиционеров и угрожающих им в своих постах. Такую информацию разместила в Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"В одном из деструктивных телеграм-каналов 20-летний электрик из Витебска разместил сообщения с угрозами и оскорблениями в адрес представителя МВД. Когда молодого человека задержали, он пояснил, что поддался общему настроению в чате, а его посты были шуткой. Парень раскаялся и признал, что поступил "не по-мужски". Тем не менее материалы проверки по данному факту будут переданы следователям для дачи правовой оценки действиям витебчанина.

Уголовная ответственность за оскорбление представителя власти грозит и 21-летней танцовщице одного из витебских клубов. В социальной сети крайне негативным высказыванием она задела честь и достоинство патрульного милиционера", - говорится в сообщении.

Без внимания оперативников не осталось и видеообращение экстремистского толка, которое разместил на видеохостинге житель Орши. Мужчина в экспрессивной форме вызывал любого сотрудника на кулачный поединок. Позже выяснилось, что таким способом горожанин хотел поднять свой рейтинг в сети.

На ролик обратили внимание пользователи интернета, а правоохранители нашли автора и разъяснили ему правовые последствия реального воплощения его призывов мстить людям в погонах. После этого оршанец удалил свое видеообращение.-0-