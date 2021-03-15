В Витебске задержали двух черных копателей

15 марта, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В Витебске оперативники областного управления ГУБОПиК МВД задержали двух черных копателей. Такая информация размещена в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

Оперативники областного управления ГУБОПиК МВД вышли на двух жителей Витебска 39 и 58 лет, причастных к незаконному обороту оружия и боеприпасов. Сначала вычислили младшего. В начале марта он продал витебчанину за $1,2 тыс. винтовку системы Мосина и пистолет Triomphe Francais. Как позже подтвердили эксперты, оружие было пригодным для стрельбы. Задержали нелегального торговца оружием 12 марта при силовой поддержке областного ОМОНа. Произошло это во время другой сделки, когда витебчанин сбывал пулемет Дегтярева, пистолет-пулемет Шпагина и пистолет Браунинг за $3 тыс. Оперативники также изъяли денежные средства, которые фигурант дела получал от сбыта оружия.

Затем правоохранители вышли на знакомого задержанного - рабочего вагонного депо. В его доме обнаружили более 20 винтовочных патронов, пистолет ТТ и два самодельных ствола к нему, револьвер, три составные части винтовки Мосина, около 70 патронов различного калибра, противотанковое ружье.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанных. Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот оружия. Как признались оба витебчанина, весь добытый с помощью металлоискателей арсенал времен Великой Отечественной войны они реставрировали для дальнейшей продажи.-0-