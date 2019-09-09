В Витебске задержали фальшивомонетчика

9 сентября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебске правоохранители задержали фальшивомонетчика, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.
Фальшивые купюры достоинством Br20 Национального банка Беларуси с двумя номерами стали обнаруживаться в различных торговых точках Витебска в конце прошлой недели. Всего было установлено пять подобных фактов. "Как правило, преступник рассчитывался фальшивками на объектах уличной торговли и рынках, когда осуществлял незначительные покупки. После этого подделки начинали кочевать из рук в руки", - отметил Виталий Сапроненко.
На след подозреваемого сотрудники подразделений по борьбе с экономическими преступлениями вышли во время совместной операции. Злоумышленником оказался ранее судимый за убийство житель областного центра 1978 года рождения. При обыске у него в квартире правоохранители нашли отпечатанные на листах формата А4 фальшивые деньги.
Мужчина задержан. В его отношении проводятся дальнейшие оперативные мероприятия.
УВД Витебского облисполкома просит всех, кто обнаружит у себя поддельную купюру, обратиться в милицию по телефону 102.-0-