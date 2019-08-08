В Витебске задержали мужчину с гашишем

8 августа, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебске сотрудники милиции задержали мужчину с гашишем, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.

Неработающий местный житель 1987 года рождения является потребителем наркотиков и ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей в связи с совершением краж. При проведении оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что очередную дозу он приобрел в интернет-магазине и забрал закладку из тайника. Мужчину задержали днем 7 августа.

В настоящий момент проводятся дальнейшие мероприятия по установлению канала поставки наркотика, а также выясняются обстоятельства, свидетельствующие об умысле задержанного на сбыт наркотика, отметила Ольга Шкуратова.

В отношении витебчанина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров).-0-