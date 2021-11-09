В Витебске задержали насильника

9 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске милиционеры задержали насильника, который скрылся после совершения преступления, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

Утром 8 ноября в милицию обратилась 55-летняя витебчанка. Она рассказала, что по дорогое на работу на нее напал неизвестный и изнасиловал. По словам потерпевшей, злоумышленник набросился со спины, повалил на землю и рукой закрыл рот. Спустя несколько минут насильника спугнула коллега потерпевшей.

"Поиски преступника заняли у милиционеров из Октябрьского РОВД несколько часов. В результате задержанным оказался 34-летний житель областного центра, который ранее уже был судим за изнасилование. Сыщики выяснили, что мужчина возвращался домой из ночного клуба. По дороге он приметил пострадавшую и пошел за ней. После нападения злоумышленник спокойно отправился на работу. Подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело", - рассказали в УВД.

Правоохранители предполагают, что жертв преступных похождений витебчанина может быть больше. Если вы также пострадали от действий человека на фото, сообщите об этом в милицию по телефонам 8 (0212) 48-00-10, 511-22-07 (МТС), 324-24-89 (А1), 630-71-55 (Life) или 102.-0-