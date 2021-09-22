В Витебске задержали объявленную в международный розыск пару

22 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске сотрудник милиции задержал мужчину и женщину, которые были в международном розыске, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

Находясь дома, старший инспектор-психолог группы психологического обеспечения идеологической работы УВД Витебского облисполкома Евгений Васильев услышал, что в подъезде кто-то матерится, шумит, были слышны звуки ударов. Офицер вышел посмотреть, что происходит. Недалеко от двери он увидел мужчину, который по внешним признакам был пьян. Сотрудник милиции решил сделать дебоширу замечание, на которое он не отреагировал, а позже и вовсе стал еще больше ругаться и оскорблять собеседника. На звуки разборок из квартиры вышла сожительница ночного скандалиста.

После того, как сотрудник предъявил служебное удостоверение, мужчина бросился в бега. Однако погоня была недолгой. Беглец практически сразу был задержан. Офицер позвонил коллегам из Октябрьского РОВД. Пару доставили в милицию для дальнейших разбирательств.

Уже в райотделе правоохранители установили, что оба этих человека находятся в международном розыске за совершение кражи и мошенничества.-0-