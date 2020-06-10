В Витебске задержали опытную карманницу

10 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебске правоохранители задержали опытную карманницу, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Виталий Сапроненко.

Днем 7 июня в Октябрьский РОВД Витебска обратилась пенсионерка, которая сообщила, что после похода в один из дискаунтеров у нее из сумки пропал кошелек с деньгами - Br385. Лишилась женщина и пенсионного удостоверения, банковских и дисконтных карт. "Момент кражи попал на камеру видеонаблюдения. На записи видно, что в магазине к потерпевшей подходит женщина и начинает разговор. Во время беседы подозреваемая отвлекает внимание жертвы, а сама в это время копается в сумке пенсионерки. После совершения преступления карманница уходит прочь", - рассказал Виталий Сапроненко.

Сотрудники УВД Витебского облисполкома и следственно-оперативная группа Октябрьского РОВД вскоре установили личность злоумышленницы. Ею оказалась уже попадавшая в поле зрения милиции 51-летняя неработающая жительница Толочинского района. В ее криминальной биографии уже значатся судимости за незаконный оборот наркотиков, кражи и грабеж.

Женщина задержана, возбуждено уголовное дело.-0-