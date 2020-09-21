В Витебске задержали организатора интернет-магазина по продаже психотропов

21 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске оперативники наркоконтроля задержали 29-летнего неработающего организатора интернет-магазина по продаже психотропов, когда он делал закладку наркотиков в тайник. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

Во время личного обыска и по месту жительства задержанного изъято свыше 200 г особо опасного психотропного вещества пара-метилэфедрона, а также марихуана. В различных местах Витебска найдены и изъяты около сотни закладок, которые мужчина самостоятельно разложил для реализации. Примерная стоимость изъятой партии на черном рынке оценивается в несколько тысяч долларов.

"По предварительной информации, мужчина является организатором крупного интернет-магазина, который ориентировался на клиентов в Санкт-Петербурге и Витебске. В последнее время он проживал в России, а в Беларусь приезжал для того, чтобы реализовать товар. Как предполагают оперативники, гражданин планировал разложить на территории Витебска и в его окрестностях свыше семисот закладок, а затем покинуть страну, чтобы обналичивать денежные средства, полученные за продажу наркотиков", - говорится в сообщении.

Следователями возбуждено уголовное дело. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков в России и Беларуси.-0-