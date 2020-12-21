В Витебске задержали педофила

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники по противодействию торговле людьми областной милиции задержали 35-летнего местного жителя по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера и развратных действий. Потерпевшими оказались 12 несовершеннолетних детей в возрасте 14 и 15 лет. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

На мужчину вышли после изобличения его переписки с подростком в социальной сети - общение имело явный сексуальный подтекст.

Выяснилось, что со своими жертвами витебчанин знакомился и контактировал через различные интернет-аккаунты с апреля 2019 года. В октябре этого года его задержали.

Следователи дали правовую оценку действиям горожанина и возбудили уголовные дела.

Оперативники продолжают работу по установлению иных противоправных фактов фигуранта. Ранее он привлекался к уголовной ответственности в России за аналогичные преступления.-0-