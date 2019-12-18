В Витебске задержали водителя с купленными правами

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18 декабря, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске сотрудники ГАИ выявили факт использования поддельного водительского удостоверения, сообщили БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома.
Госавтоинспекторы остановили автомобиль под управлением 52-летнего водителя. При проверке документов выяснилось, что водительское удостоверение с указанным номером не числится в базах ГАИ. Мужчина признался, что приобрел эти права.
Сотрудники ГАИ доставили водителя для дальнейшего разбирательства в Первомайский РОВД Витебска. Правоохранители проводят проверку.-0-