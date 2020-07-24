В Витебске задержали воровку-"гастролершу"

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Витебские оперативники задержали столичную "гастролершу", которая обманывала продавцов. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Витебского облисполкома.

Минчанка приезжала целенаправленно в Витебск на "Славянский базар". "Выбирала различные торговые точки, где имелось много наличных денег. Приобретала мелочевку и расплачивалась купюрой крупного номинала. Продавец отсчитывала сдачу, а в это время покупательница, отвлекая внимание разговорами, поисками копеек, незаметно прятала обратно свои деньги. В итоге она уходила с приобретенным товаром, полученной сдачей и своей же купюрой", - проинформировали в УВД.

Как рассказали оперативники, заметить такую ловкость затруднительно иногда даже на камерах видеонаблюдения. Кроме того, женщина действовала не одна, а со своими приятельницами. "Причем если попадали на продавца, который невнимательно следил за процессом расчета, они могли еще раз таким же образом "развести" его на деньги", - отметили в милиции.

В органы внутренних дел поступило два заявления пострадавших от действий этой женщины. Есть все основания полагать, что таких фактов могло быть гораздо больше.

В результате оперативных мероприятий минчанка была задержана с поличным при обмане очередного продавца. Ее действиям дана правовая оценка.

Пострадавшие от действий женщины могут обратиться в любой отдел милиции или по телефону 102.-0-