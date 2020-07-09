В Витебске задержан 18-летний серийный вор

9 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Правоохранители задержали в Витебске 18-летнего серийного вора, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Виталий Сапроненко.

В поле зрения милиции парень попал гораздо ранее: еще в прошлом году, не достигнув и 18 лет, совершил почти 20 краж. Полученная за это судимость не повлияла на его отношение к жизни, и он вновь принялся за старое. Тактика была проста: молодой человек заходил в различные учреждения в поисках незакрытых кабинетов, быстро обшаривал сумки, столы или оставленную одежду, а затем исчезал с украденными деньгами.

Похождения витебчанина попали на записи камер видеонаблюдения. Они и помогли оперативникам установить личность вора. В настоящее время он подозревается в трех кражах, совершенных буквально за несколько недель. Проверяется его причастность к другим подобным преступлениям. Следователями возбуждено уголовное дело.-0-