В Витебске задержан один из активных участников нападения на сотрудников милиции

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19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники управления по Витебской области ГУСБ МВД установили личность молодого человека, подозреваемого в нападении на милиционеров, осуществлявших охрану общественного порядка во время несанкционированных массовых мероприятий. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.
"27-летний витебчанин является членом молодежного оппозиционного движения, серьезно увлекается фашистской символикой и принимает активное участие в протестных акциях", - говорится в сообщении Ольги Чемодановой.
В настоящее время следователи проводят необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств его противоправных действий.-0-