В Витебске задержан серийный вор - на его счету 20 криминальных эпизодов

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Витебские правоохранители задержали серийного вора - на его счету 20 криминальных эпизодов. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Витебского облисполкома.

"Этой весной по окраинам областного центра и в его окрестностях было зафиксировано несколько однотипных краж. Неизвестный проникал в строящиеся дома или дачи и выносил оттуда электрические инструменты. Сыщики обратили внимание на то, что злоумышленник, несмотря на большие расстояния между объектами, всегда приходил на место происшествия пешком. Всего за несколько месяцев жертвами стали 20 человек", - рассказали в УВД.

Оперативниками отрабатывались несколько направлений поисков и в результате один из них вывел на след подозреваемого. Им оказался неоднократно судимый 42-летний житель областного центра. Вскоре милиционерам удалось найти часть украденного, а заодно и убедиться в том, что именно их старый знакомый стоит за целой серией краж.

Был раскрыт и секрет, почему тот всегда передвигался пешком и действовал один. Выяснилось, что ранее он уже был судим за кражи в составе преступной группы и, выйдя на свободу, решил, что выгоднее и безопаснее действовать одному. Также вор надеялся, что без передвижения на машине оперативники никогда не найдут его.

Несмотря на тщательную подготовку, подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело. -0-