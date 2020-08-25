В Витебске задержаны организаторы наркошопов

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске сотрудники наркоконтроля пресекли деятельность двух интернет-магазинов по продаже психотропов. Задержаны четверо фигурантов, среди которых 18-летняя девушка, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.

В Витебске на прошлой неделе был задержан 31-летний неработающий, подозреваемый в организации интернет-магазина по продаже особо опасных наркотических веществ. Мужчина, ранее попадавший в поле зрения правоохранителей в связи с незаконным оборотом наркотиков, фасовал приобретенный в России психотроп на мелкие дозы для последующей реализации. Тайники сооружал по всему городу. Клиенты узнавали о местонахождении товара после оплаты через электронный кошелек. Во время закладки очередной партии фигуранта задержали оперативники. При обыске по месту жительства и в тайниках на территории города Витебска изъято свыше 850 г психотропа альфа-PVP.

Второй интернет-магазин, организованный тремя молодыми людьми, привлек внимание оперативников спустя пару недель после регистрации. Психотроп они приобретали в России, привозили в Витебск, где на съемной квартире фасовали уже для розничной продажи. Во время очередной транспортировки оптовой партии наркотиков фигуранты были задержаны. "Было изъято около 500 г вещества, которое по результатам экспертизы признано особо опасным психотропом - пара-метилэфедроном. При обыске на квартире обнаружен инвентарь для расфасовки и упаковочные материалы. По предварительной информации, молодые люди, старшему из которых 21 год, распространяли наркотики в Витебске, Орше и Новополоцке. Сейчас известно о полутора сотнях тайников, из которых изымаются закладки с психотропами", - рассказали в отделении информации и общественных связей.

Следователями возбуждены уголовные дела за незаконный оборот наркотических средств, в том числе с целью сбыта. Стоимость изъятой из незаконного оборота партии наркотиков оценивается в сумму, превышающую $100 тыс.-0-