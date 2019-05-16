В Витебске задержаны вандалы, повредившие памятник "Ленин с котом"

16 мая, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Правоохранители задержали вандалов, которые повредили скульптурную композицию "Ленин с котом" под Витебском, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.
В Первомайский РОВД областного центра 5 мая от председателя садоводческого товарищества "Лучеса" поступило заявление о повреждении скульптурной композиции, которая установлена рядом с дачным поселком недалеко от железнодорожной станции Лучеса. Скульптура с народным названием "Ленин с котом" появилась по частной инициативе.
4 мая около 22.00 двое молодых людей повредили памятник: отбили часть бетонной руки вождя и фигуры кота. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, установленные в садоводческом товариществе. "Установлено, что правонарушение совершили 25-летний житель Лиозно и 30-летний мужчина из Сенно. Подозреваемые в хулиганстве задержаны в Витебске на съемной квартире сотрудниками ГУБОПиК", - рассказала Ольга Шкуратова. Свой поступок мужчины объяснили тем, что были пьяны, а также собственными воззрениями.
Первомайским РОВД возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.339 УК.-0-
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