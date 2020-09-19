В Витебске завершено расследование дела о конфликте двух парней с поножовщиной

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Витебский городской отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела о причинении тяжких телесных повреждений молодому человеку. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

По данным следствия, вечером 4 июля двое молодых людей и девушка отдыхали в одном из заведений Витебска, где распивали спиртные напитки. Когда заведение закрылось, компания пошла домой. По дороге девушка отошла в сторону поговорить по телефону. В это время из-за нее между парнями возникла ссора, которая переросла в драку. В результате чего 24-летний молодой человек ножами причинил телесные повреждения своему 21-летнему сопернику. Увидев лежащих на дороге знакомых, 20-летняя жительница Витебска вызвала скорую помощь.

Фото УСК по Витебской области

"Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия, изъяла орудия преступления - ножи. Следователи допросили обвиняемого, потерпевшего и свидетелей, провели очные ставки, собрали характеризующий материал. Также осмотрены предметы, признанные вещественными доказательствами, проведен ряд экспертных исследований, заключения которых приобщены к материалам уголовного дела", - рассказали в СК.

Жителю Витебска предъявлено обвинение по ч.1 ст.147 (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения) УК. К нему применена мера пресечения в виде личного поручительства.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-