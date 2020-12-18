В Витебске завершено расследование дела о контрабанде крупной партии психотропов

18 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Завершилось расследование уголовного дела о незаконном приобретении, хранении и перевозке крупной партии психотропных веществ 32-летним жителем Витебского района. Такая информация размещена на сайте Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.

В мае житель Витебского района зарегистрировался на сайте, специализирующемся на продаже наркотиков и психотропов. Он создал свой интернет-магазин, через который сбывал опасные вещества. Мужчина приобретал один из сильнейших психотропов альфа-PVP в России, привозил на личном автомобиле в Беларусь, расфасовывал по пакетам и делал закладки.

При задержании во время личного обыска, обыска квартиры и гаража мужчины было обнаружено 864 г психотропа. В день задержания он находился в состоянии наркотического опьянения. Также в ходе расследования правоохранители обнаружили и изъяли 15 закладок. Общая масса находившихся в них психотропов составила 14 г.

Сотрудники Следственного комитета просмотрели учетную запись в созданном мужчиной интернет-магазине, через который он реализовывал опасные вещества и помечал места тайников, куда закладывал пакеты с психотропами. Житель Витебского района ранее привлекался по ст. 328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов).

Наркодилеру предъявлено обвинение по ч.3 ст.328 (незаконные с целью сбыта приобретение, хранение и перевозка психотропных веществ, совершенные лицом, ранее совершившим преступление, предусмотренное статьей 328 УК, в отношении особо опасных психотропных веществ в крупном размере), ч.2 ст.328-1 (незаконное перемещение через государственную границу Республики Беларусь психотропных веществ, совершенное повторно, в отношении особо опасных психотропных веществ в крупном размере) и ч.1 ст.328 (незаконные без цели сбыта приобретение, хранение и перевозка наркотических средств) УК. Обвиняемый заключен под стражу.

Сотрудники следственного управления УСК по Витебской области поставили точку в расследовании уголовного дела и передали материалы в прокуратуру для направления в суд.-0-