В Витебске завершено расследование дела о мошенничестве при продаже автомобилей

21 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Витебский городской отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела о мошенничестве, совершенном в крупном размере, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

По данным следствия, в августе этого года 19-летний житель Витебска находил объявления о продаже автомобилей в интернете, созванивался с продавцом и договаривался о встрече. После осмотра машины он говорил, что хочет купить ее с отсрочкой платежа, обещая выплатить все деньги. Молодой человек не собирался это делать, и после заключения договоров с продавцами он сразу же перепродавал автомобили по более низкой цене, деньги потерпевшим не возвращал. Вырученными средствами он распорядился по своему усмотрению.

"Всего молодой человек мошенническим путем завладел четырьмя автомобилями жителей областного центра. Ущерб составил более Br16,8 тыс. Во время следствия обнаружены два перепроданных обвиняемым автомобиля", - отметила Оксана Лазько.

Витебчанину предъявлено обвинение по ч.3 ст.209 (мошенничество, совершенное в крупном размере) УК. Он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.-0-