В Витебске завершено расследование дела о насилии и угрозе применения насилия к милиционеру

22 марта, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Витебский городской отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела о насилии и угрозе применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел (ОВД), сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника УСК по Витебской области полковник юстиции Андрей Гуща.

Согласно материалам уголовного дела, днем 7 января 2021 года компания из трех мужчин распивала алкогольные напитки в одной из витебских квартир. Когда спиртное закончилось, 30-летний участник застолья отправился в магазин за добавкой. Возвращаясь к дому, мужчина бросал петарды вслед проходящим гражданам.

В это время в гражданской одежде шел сотрудник милиции, который сделал ему замечание о необходимости прекратить данные действия. Однако последний не реагировал. Правоохранитель представился и показал служебное удостоверение, после чего сказал мужчине, что он задержан за административное правонарушение, и вызвал наряд милиции. Через некоторое время из дома вышли знакомые задержанного. В адрес правоохранителя посыпали оскорбления.

Когда сотрудник милиции пресекал совершение нетрезвым мужчиной административных правонарушений, предусмотренных статьей 17.1 (мелкое хулиганство), статьей 23.5 (оскорбление должностного лица при исполнении им служебных полномочий) КоАП, витебчанин оказал сопротивление. Он и его 42-летний знакомый схватили милиционера за одежду, оттащили в сторону, пытались повалить на землю, нанесли ему руками и ногами не менее шести травмирующих ударов. С места происшествия нарушители скрылись, однако были установлены и задержаны в тот же день.

Следователи допросили потерпевшего, свидетелей и обвиняемых, провели очные ставки. Специалисты ГКСЭ провели исследования, заключения которых изучены и приобщены к материалам уголовного дела. Видеозапись, на которой зафиксированы обстоятельства совершения преступления, осмотрена, признана вещественным доказательством и приобщена к материалам уголовного дела.

По результатам расследования двум мужчинам предъявлено обвинение по ст. 364 (насилие, угроза применения насилия в отношении сотрудника ОВД в целях воспрепятствования его законной деятельности, принуждения к изменению характера этой деятельности, из мести за выполнение служебной деятельности) УК. К 30-летнему обвиняемому применена мера пресечения в виде заключения под стражу, к 42-летнему - подписка о невыезде и надлежащем поведении.

"Санкция ст. 364 УК предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Граждане должны помнить, что угроза насилия и насилие в отношении должностных лиц не допустимы и преследуются в соответствии с законом", - пояснил Андрей Гуща.

Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.-0-