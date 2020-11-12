В Витебске завершено расследование дела о насилии в отношении милиционера

12 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске завершено расследование уголовного дела о насилии в отношении милиционера, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по региону Оксана Лазько.

По данным следствия, днем 13 сентября 39-летний мужчина принял участие в несанкционированном массовом мероприятии, которое проходило в Витебске. Находясь на проспекте Черняховского, обвиняемый пытался сорвать с лица милиционера маску и ударил его, после этого сотрудник милиции упал.

Через некоторое время мужчина был задержан. Следователи допросили обвиняемого, потерпевшего и свидетелей, провели очную ставку. Видеозапись, на которой зафиксированы обстоятельства совершения преступления, приобщена к материалам уголовного дела.

По результатам расследования 39-летнему мужчине предъявлено обвинение по ст. 364 (насилие, угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел в целях воспрепятствования его законной деятельности, принуждения к изменению характера этой деятельности, из мести за выполнение служебной деятельности) УК. Он заключен под стражу. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

СК напоминает, что за насилие либо угрозу применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел или его близких в целях воспрепятствования его законной деятельности или принуждения к изменению характера этой деятельности либо из мести за выполнение служебной деятельности предусмотрено наказание до шести лет лишения свободы.-0-