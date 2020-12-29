В Витебске завершено расследование дела о жестоком обращении с животным

29 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Витебский городской отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела о жестоком обращении с животным, в результате которого погиб лабрадор. Такая информация размещена на официальном сайте Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.

Витебчанка 10 октября этого года вместе с 31-летним сожителем распивала в своей квартире спиртное. Хозяйка пожаловалась на пса дочери, который ей не нравился. Мужчина отправился в комнату, где дочь его сожительницы держала лабрадора, и несколько раз ударил собаку ножом. От полученных ран пес умер.

Погибшее животное через некоторое время обнаружила соседка, которая и вызвала милицию. Подозреваемого задержали в тот же день.

Следователи допросили обвиняемого, потерпевшую и свидетелей, на месте проверили показания и собрали характеризующий материал. К материалам уголовного дела приобщены заключения экспертиз, в том числе судебно-биологической, показавшей, что на ноже находилась кровь собаки. По заключению судебно-психической экспертизы обвиняемый полностью осознавал свои действия, понимал их общественную опасность.

Мужчине предъявлено обвинение по статье "Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, совершенное из хулиганских и иных низменных побуждений" УК. К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Материалы дела переданы прокурору для направления в суд.-0-