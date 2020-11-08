В Витебске завершено расследование по факту насилия в отношении милиционера

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Витебский городской отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела о насилии в отношении сотрудника органов внутренних дел. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

Днем 6 сентября этого года 33-летний мужчина участвовал в несанкционированном массовом мероприятии, которое проходило на улице Правды в Витебске. Когда сотрудник правоохранительных органов пресекал противоправные действия одной из участниц и задерживал ее, обвиняемый нанес милиционеру не менее двух ударов, один из них пришелся в голову. Через некоторое время мужчина был задержан.

Следователи допросили обвиняемого, потерпевшего и свидетелей, провели очную ставку. Осмотрена и приобщена к материалам уголовного дела видеозапись, где зафиксированы обстоятельства совершения преступления.

В результате расследования 33-летнему мужчине предъявлено обвинение по ст.364 (насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел в целях воспрепятствования его законной деятельности, принуждения к изменению характера этой деятельности, из мести за выполнение служебной деятельности) Уголовного кодекса. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.-0-

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