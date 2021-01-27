В Витебске завершено расследование уголовного дела о насилии в отношении милиционеров

27 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Витебским городским отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела о насилии в отношении сотрудников органов внутренних дел, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

По данным следствия, днем 13 сентября 2020 года 54-летний мужчина принял участие в несанкционированной акции, которая проходила в областном центре. "Находясь на проспекте Черняховского, обвиняемый пытался нанести удары милиционерам и сорвать с их лиц маски, после чего повредил форменное обмундирование сотрудника и применил к нему прием, которым сковал его движения и ограничил возможность к передвижению и сопротивлению толпе агрессивно настроенных граждан. Через некоторое время мужчина был задержан. При доставлении его в отделение милиции он распылил слезоточивый газ в служебном автомобиле в сторону правоохранителей", - отметила Оксана Лазько.

Следователи допросили обвиняемого, потерпевших и свидетелей, провели очные ставки и следственные эксперименты. Видеозаписи, на которых зафиксированы обстоятельства преступления, осмотрены и приобщены к материалам дела.

По результатам расследования 54-летнему мужчине предъявлено обвинение по ст. 364 (насилие, угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел в целях воспрепятствования его законной деятельности, принуждения к изменению характера этой деятельности, из мести за выполнение служебной деятельности) УК. Он находится под стражей.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-