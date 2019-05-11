В Витебске завершено расследование уголовных дел о распространении порнографии

11 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Витебский городской отдел Следственного комитета завершил расследование уголовных дел о распространении порнографии, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

По данным следствия, с декабря 2016 по ноябрь 2018 года 27-летняя жительница областного центра общалась с 29-летним знакомым в социальных сетях. В переписке они делились своими и скопированными из интернета интимными фотографиями. В какой-то момент витебчанка отправила такой снимок знакомого его подруге. Мужчина, узнав об этом, поступил также. На этой почве у них разгорелся конфликт, максимальной точкой которого стала подача заявлений друг на друга в милицию.

Теперь в отношении обоих фигурантов конфликта возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.343 УК РБ (изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера). К ним применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Материалы уголовных дел переданы прокурору для направления в суд.

Следователи напоминают, что за изготовление и распространение порнографических материалов предусмотрена уголовная ответственность. Пересылая подобные материалы, необходимо помнить о возможных последствиях.-0-