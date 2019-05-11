В Витебске завершено расследование уголовных дел о распространении порнографии

Мобильная версия
Проект Традиции суверенной Беларуси
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
11 мая 2019, Сб
+14°C
Сплошная облачность EUR 2.3587
USD 2.1011
RUB 3.224
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко о проведении II Европейских игр: мы должны показать свое лицо
Президент
Беларусь назовет сумму ущерба от поступления загрязненной нефти после ревизии НПЗ - Лукашенко
Президент
Усилена ответственность за совершение коррупционных преступлений
Президент
Подарок к празднику! "Евроопт" открыл в Барановичах 800-й магазин
Общество
Яровой сев в Беларуси проведен на более чем 90% площадей
Экономика
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Главными принципами работы журналистов всегда должны оставаться объективность и прозрачность - Леонид Заяц
14:05 Общество
Минкульт подвел итоги конкурса эскизных проектов памятника Якубу Коласу в Столбцах
13:48 Культура
Белоруска Елена Фурман победила на первом этапе КМ по академической гребле в Болгарии
13:47 Спорт
Беларусь через два года будет готова провести чемпионат мира по футболу - Лукашенко
13:33 Президент
Житель Волковыска спустя несколько лет заявил в милицию на черных риелторов
13:31 Происшествия
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси во второй половине дня из-за гроз
13:10 Общество
Бизнес-форум о достижениях и возможностях ЕАЭС пройдет в Армении
13:09 Экономика
Пресс-конференция об организации летнего отдыха и оздоровления детей пройдет в БЕЛТА 14 мая
13:05 Общество
Минприроды держит на контроле процесс пуско-наладочных работ на Светлогорском ЦКК
12:50 Регионы
Афиша выходного дня: Bright Festival, велогонка "Гран-при Минска" и эстафета огня II Европейских игр
12:39 Регионы
Банк развития профинансирует поставки белорусской техники в Монголию
12:28 Экономика
Лицеисты МЧС устроили для ветерана парад в его родной деревне
12:18 Регионы
Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Беларуси 12 мая
12:17 Общество
Выставка живописи Светланы Кострицы откроется в Минске 16 мая
12:12 Культура
Беларусь назовет сумму ущерба от поступления загрязненной нефти после ревизии НПЗ - Лукашенко
12:00 Президент
ХК "Динамо-Минск" не продлил контракт с Андреем Сидоренко
11:58 Спорт
В японском городе Камакура туристам запретили есть во время прогулок
11:55 Калейдоскоп
Большой театр Беларуси проведет фестиваль классического театрального искусства в Несвиже 14-16 июня
11:50 Культура
В Витебске завершено расследование уголовных дел о распространении порнографии
11:47 Происшествия
Новые учебно-боевые самолеты Як-130 переданы в состав 116-й гвардейской штурмовой авиабазы в Лиде
11:46 Общество
Все новости
Темы
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Улучшение условий ведения бизнеса Улучшение условий ведения бизнеса
День Победы День Победы
Посевная кампания Посевная кампания
Евровидение-2019 Евровидение-2019
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

В Витебске завершено расследование уголовных дел о распространении порнографии

Происшествия 11.05.2019 | 11:47
Фото из архива
Фото из архива

11 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Витебский городской отдел Следственного комитета завершил расследование уголовных дел о распространении порнографии, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

По данным следствия, с декабря 2016 по ноябрь 2018 года 27-летняя жительница областного центра общалась с 29-летним знакомым в социальных сетях. В переписке они делились своими и скопированными из интернета интимными фотографиями. В какой-то момент витебчанка отправила такой снимок знакомого его подруге. Мужчина, узнав об этом, поступил также. На этой почве у них разгорелся конфликт, максимальной точкой которого стала подача заявлений друг на друга в милицию.

Теперь в отношении обоих фигурантов конфликта возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.343 УК РБ (изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера). К ним применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Материалы уголовных дел переданы прокурору для направления в суд.

Следователи напоминают, что за изготовление и распространение порнографических материалов предусмотрена уголовная ответственность. Пересылая подобные материалы, необходимо помнить о возможных последствиях.-0-

Новости по теме
Жителя Борисова задержали за распространение порнографии в интернете
Минчанину предъявлено обвинение по делу о детской порнографии
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах! telegramm.png viber.png
Теги
Витебск, порнография, Следственный комитет
Версия для печати
Новости рубрики Происшествия
К списку
Топ-новости
Реклама на сайте
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3587 BYN 2.352 BYN 2.359 BYN
USD
2.1011 BYN 2.094 BYN 2.099 BYN
RUB
3.224 BYN 3.202 BYN 3.223 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Мнение минчан о борьбе с коррупцией
Все видео

Фотоновости

Лукашенко о проведении II Европейских игр: мы должны показать свое лицо
Все фото

Инфографика

Движение эстафеты "Пламя мира" по Беларуси В каждой области эстафета пробудет 6 дней.
Вся инфографика
Президент
Фото из архива Усилена ответственность за совершение коррупционных преступлений
Беларусь через два года будет готова провести чемпионат мира по футболу - Лукашенко
Беларусь назовет сумму ущерба от поступления загрязненной нефти после ревизии НПЗ - Лукашенко
Политика
Владимир Макей. Фото из архива Глава МИД будет представлять Беларусь на мероприятиях в Брюсселе к 10-летию "Восточного партнерства"
Посол Беларуси вручил верительные грамоты президенту Кипра
Посол Беларуси вручил верительные грамоты королеве Дании
Экономика
Фото из архива Яровой сев в Беларуси проведен на более чем 90% площадей
Бизнес-форум о достижениях и возможностях ЕАЭС пройдет в Армении
Банк развития профинансирует поставки белорусской техники в Монголию
Общество
Новые учебно-боевые самолеты Як-130 переданы в состав 116-й гвардейской штурмовой авиабазы в Лиде
Главными принципами работы журналистов всегда должны оставаться объективность и прозрачность - Леонид Заяц
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси во второй половине дня из-за гроз
Регионы
Фото из архива Около 1,5 тыс. участников соберет акция "Вместе мы - Беларусь" в Полоцком районе
Минприроды держит на контроле процесс пуско-наладочных работ на Светлогорском ЦКК
Афиша выходного дня: Bright Festival, велогонка "Гран-при Минска" и эстафета огня II Европейских игр
Спорт
Андрей Сидоренко. Фото из архива ХК "Динамо-Минск" не продлил контракт с Андреем Сидоренко
Белоруска Елена Фурман победила на первом этапе КМ по академической гребле в Болгарии
Белорусский боксер Дмитрий Асанов вышел в финал Кубка губернатора Санкт-Петербурга
Технологии
Фото из архива Оператором портала открытых данных предлагается сделать Национальный центр электронных услуг
РЕПОРТАЖ: "Скачок на десятки лет вперед" - в Жодино испытывают беспилотные самосвалы в сети 5G
В Китае создали виртуальную АЭС для оценки безопасности ядерно-энергетических систем
Культура
Фото из архива Большой театр Беларуси проведет фестиваль классического театрального искусства в Несвиже 14-16 июня
Минкульт подвел итоги конкурса эскизных проектов памятника Якубу Коласу в Столбцах
Выставка живописи Светланы Кострицы откроется в Минске 16 мая
В мире
Роберт Лайтхайзер. Фото Reuters США введут пошлины на китайские товары еще на $300 млрд
Умер сценарист фильмов о Человеке-пауке Элвин Сарджент
Французские депутаты одобрили законопроект о реставрации Нотр-Дам-де-Пари
Калейдоскоп
Фото Pixabay Гороскоп на неделю с 13 по 19 мая
В японском городе Камакура туристам запретили есть во время прогулок
ФОТОФАКТ: Как может выглядеть восстановленный Нотр-Дам-де-Пари
Все круглые столы
Круглый стол Эдуард Томильчик,
Алеся Береснева,
Виктор Морозов,
Олег Максимов,
Ольга Матюхова,
Александра Алексеева,
Олег Шаблыко 10 апреля Создание безопасных условий при организации образовательного процесса Круглый стол Валентина Гинчук,
Галина Черник,
Татьяна Олихвер,
Ирина Арефьева 11 февраля Современной школе – современные программы и учебники Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Ирина Бабаченок,
Виолетта Брезовская,
Жанна Тарасевич 28 декабря Условия ведения бизнеса в Беларуси: что изменилось за год? Круглый стол Геннадий Давыдько,
Ольга Левко,
Василий Воронин,
Степан Темушев,
Денис Дук 1 октября Исторические формы белорусской государственности в IX–XIII вв. Круглый стол Елена Моргунова,
Валерий Шилов,
Ирина Почицкая 27 сентября Как сделать питание белорусов более полезным? Круглый стол газеты "7 дней"
Газета 7 дней
В семнадцать мальчишеских лет
Боль нашей земли
Гоблин – "жизнерадостный графоман"
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Рожденные в БССР
Наталья ЗЛОТНИК. Ставка на ИКТ-сектор
Ольга БОГАЧЕВА. Вишневая столица
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Марианна ЩЁТКИНА. Равенство возможностей
Сяргей ГАЛОЎКА. Служэнне словам і справай
Марина ЕЛИНСКАЯ. Cоздатели геральдики
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия