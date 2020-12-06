В Витебске завершили расследование дела о насилии в отношении милиционеров

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Витебский городской отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела о насилии в отношении сотрудников органов внутренних дел, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

По данным следствия, днем 25 октября этого года 26-летний житель Витебска участвовал в несанкционированном массовом мероприятии на улице Смоленской областного центра. "Когда правоохранители пресекали противоправные действия, обвиняемый подбежал к ним и распылил в их сторону перцовый баллончик, после чего скрылся с места происшествия. В этот же день мужчина был задержан сотрудниками милиции. При задержании он оказал активное сопротивление и также распылил в сторону милиционеров перцовый газ", - рассказала представитель СК.

Следователи допросили обвиняемого, потерпевших и свидетелей, провели очные ставки. Видеозаписи, на которых зафиксированы обстоятельства преступления, приобщены к материалам дела.

Мужчине предъявлено обвинение по ст.364 УК (насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел в целях воспрепятствования его законной деятельности, принуждения к изменению характера этой деятельности, из мести за выполнение служебной деятельности). Он заключен под стражу.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

"Следователи обращаются к гражданам: не забывайте о том, что сотрудники органов внутренних дел охраняют общественный порядок. Ваши неправомерные действия во время массовых мероприятий могут быть расценены как воспрепятствование законной деятельности сотрудников милиции или принуждение к изменению ее характера", - напомнили в Следственном комитете.-0-

Фото УСК по Витебской области