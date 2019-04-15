В Витебске женщина украла деньги у бывшего мужа

15 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске пенсионерка со своим сыном украли у бывшего мужа почти $5 тыс., часть денег они закопали на огороде, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Житель Витебска обратился в милицию после того, как у него пропали $4,7 тыс. Правоохранители выяснили, что в один из дней, когда мужчина выпивал, он пригласил к себе бывшую жену. Они вместе выпили и разошлись. На следующий день бывшая супруга опять пришла в гости к мужчине, но уже со своим сыном от другого брака. Они напоили витебчанина и украли у него деньги. Часть потратили, а $3,6 тыс. закопали в банке на своем участке.

В отношении двух родственников возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.205 УК. Мать на пенсии, сын безработный.-0-