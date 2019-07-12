В Витебске женщина устроила дебош в церкви и повредила 4 авто

12 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебске женщина устроила дебош в церкви и повредила четыре авто, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Происшествие случилось 11 июля около 16.00. Жительница Москвы 1984 года рождения, находясь в церкви по проспекту Черняховского беспричинно избила местную прихожанку, а затем села в машину и совершила ДТП с участием четырех автомобилей.

В результате происшествия никто не пострадал, машинам причинен материальный ущерб.

При задержании сотрудниками ГАИ женщина вела себя неадекватно, поэтому для оказания помощи и оценки ее психического состояния она была передана медикам. По данному факту проводится проверка.-0-