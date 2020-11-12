12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской и Гродненской областях продолжаются поиски 4 заблудившихся грибников. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"По оперативным данным с 6.00 11 ноября до 6.00 12-го поступили 5 сообщений о пропавших гражданах в лесных массивах на территории 5 районов Брестской, Витебской, Гомельской и Гродненской областей. Работниками МЧС спасен (обнаружен) 1 человек", - рассказали в МЧС.

Не найдены 4 человека в Брестском районе, Докшицком и Россонском районах Витебской области и в Волковысском районе Гродненской области. Их поиски будут продолжены.-0-