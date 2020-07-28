В витебской квартире спасатели отловили змею

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске спасатели отловили редкую для нашего региона змею, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Сегодня в МЧС поступило сообщение о том, что в квартире по улице Жесткова обнаружена змея. Опасна она или нет, хозяевам известно не было. "Прибывшие спасатели увидели змею яркого окраса, отловили ее. Оказалось, это синалойская молочная змея. Она не ядовитая", - рассказали в управлении.

Змею временно приютил Витебский зоопарк.

Как отметили в управлении, что делать, если в дом заползла змея, можно узнать в мобильном приложении "МЧС Беларуси: помощь рядом". Рекомендуется не пытаться ловить змею самостоятельно, нужно выйти из дома, предупредить соседей и позвонить спасателям.-0-