В витебской многоэтажке горел подвал - двух человек спасли и 12 эвакуировали

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В витебской многоэтажке вечером 24 апреля горел подвал, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Незамедлительно после поступления сведений о пожаре спасатели направились на место: возгорание было в доме по улице Чкалова.

По словам командира отделения Валерия Цуркана, исполнявшего обязанности начальника дежурной смены, очаг пожара удалось найти сразу: горели вещи и бытовой мусор. Рядом был человек. Мужчину вынесли на улицу и передали бригаде медиков. Затем спасатели обнаружили еще одного мужчину и также вынесли его на свежий воздух. Оба, как выяснилось позже, нигде не работали. Один из них - без определенного места жительства. После осмотра медиками спасенные были госпитализированы.

В это время второе звено газодымозащитной службы эвакуировало людей. Из задымленной зоны были выведены 12 человек, из которых трое - дети.

Огнем в подвале повреждено имущество, закопчены стены и потолок. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем.-0-