В Витебской области более чем в два раза выросло число преступлений в сфере высоких технологий

23 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. По итогам 11 месяцев этого года в Витебской области наблюдается значительный рост преступлений в сфере высоких технологий, сообщила корреспонденту БЕЛТА старший помощник прокурора региона Наталья Колпакова.

За январь-ноябрь зарегистрировано 2 393 (994 за аналогичный период прошлого года) преступления в сфере высоких технологий (+140,7%). По стране рост составил 123,6% - с 9 023 до 20 178 преступлений. Основное увеличение допущено за счет преступлений, квалифицированных по ст. 212 (хищение путем использования компьютерной техники) УК.

Коренным отличием от 2019 года стало то, что подавляющее число мошенничеств и вымогательств происходит через интернет. "В частности, из 40 зарегистрированных в Витебской области вымогательств в 38 случаях способ их совершения связан с использованием глобальной сети. Треть мошенничеств связаны со взломом страниц социальных сетей, завладением платежными реквизитами на торговых площадках с объявлениями и т.п.", - отметила Наталья Колпакова.

С учетом складывающейся ситуации и в целях усиления противодействия киберугрозам в банковской сфере в прокуратуре Витебской области состоялось межведомственное совещание. На нем с участием правоохранителей и представителей банков рассмотрены злободневные вопросы. По итогам совещания принято решение о необходимости совместной выработки предложений по реализации дополнительных мер по защите персональных данных клиентов и повышения их цифровой грамотности.

Выполнение предложенных мероприятий находится на контроле в прокуратуре северного региона, оценка их эффективности будет дана на областном координационном совещании по борьбе с преступностью и коррупцией в марте 2021 года.-0-