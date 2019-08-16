В Витебской области бывший милиционер проворачивал аферы под видом сотрудника ГАИ

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление по Витебской области ГУСБ МВД установило мужчину, который через четыре года после увольнения из органов внутренних дел совершал преступления под видом сотрудника ДПС ГАИ. Такую информацию в своем Telegram-канале разместила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"Оборотень" провернул аферу с 19-летним уроженцем Витебска: предложил ему помощь в получении водительского удостоверения за плату. На встречу злоумышленник пришел в милицейских брюках и рубашке с погонами (форменную одежду хранил по месту жительства), для убедительности предъявил не служебное удостоверение, а бейдж, который ранее был в пользовании каждого сотрудника ОВД", - рассказала Ольга Чемоданова.

Витебчанин передал лжемилиционеру Br600 и $100, предназначавшиеся якобы для экзаменационной комиссии в ГАИ. Деньгами злоумышленник распорядился по своему усмотрению. "Этого же потерпевшего бывший милиционер уговорил продать ему в рассрочку машину, указав в расписке, что выплатит всю сумму в течение трех месяцев. После снятия автомобиля с учета за два месяца деньги так и не поступили", - добавила официальный представитель МВД.

Вчера аферист был задержан. Следственный комитет возбудил два уголовных дела за подстрекательство к даче взятки и мошенничество.

Молодой человек 1988 года рождения в звании старшего лейтенанта был уволен из органов в 2015 году по отрицательным мотивам: сфальсифицировал административный протокол. Известно также, что мужчина после увольнения из ОВД уже был осужден за совершение преступления по ст.211 УК (присвоение либо растрата).

Главное управление собственной безопасности МВД и в дальнейшем продолжит целенаправленно выявлять правонарушения среди сотрудников органов внутренних дел. С особым вниманием следят за теми, кто под видом милиционеров совершает преступления, подчеркнула Ольга Чемоданова.-0-

Фото из Telegram-канала МВД