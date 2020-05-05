5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области двое мужчин умерли от отравления этиловым спиртом, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Утром 29 апреля в милицию поступило сообщение от 45-летнего мужчины о том, что во дворе его дома и возле забора обнаружены тела двух его знакомых без признаков жизни.

По данным следствия, днем 28 апреля компания из пяти мужчин (60, 47, 45, 36 и 21 года) распивала спиртные напитки в беседке на придомовой территории в агрогородке Мошканы. Во время застолья младший участник почувствовал себя плохо и уснул на траве. Еще двое мужчин решили поехать домой на велосипедах, но уснули возле калитки за дворовой территорией. Одного из них хозяин дома смог перетащить во двор, а второй остался спать на обочине. Четвертый гость направился отдыхать в баню. Хозяин дома укрыл их и пошел спать в дом.

Согласно материалам проверки, около 5 часов утра его разбудила супруга и сказала, чтобы он разводил своих друзей по домам. Мужчина вместе с 36-летним знакомым разбудили 21-летнего молодого человека, который пожаловался на плохое самочувствие. Рядом с ним лежал его знакомый без признаков жизни. Приехавшая на место происшествия скорая медицинская помощь обнаружила на улице еще одного мужчину, который также был мертв. Младший участник застолья госпитализирован. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.

Следственно-оперативной группой осмотрено место происшествия, опрошены очевидцы и родственники погибших, назначены судебно-медицинские экспертизы. Предварительно установлено, что смерть двух мужчин наступила от алкогольного отравления этиловым спиртом. В крови у них обнаружено 5,8 и 5,2 промилле алкоголя. Проводится проверка.-0-