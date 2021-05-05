5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области легковушки сбили двух детей, сообщили БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.

Первый инцидент произошел около 8 утра 5 мая в деревне Большой Полсвиж Лепельского района. 21-летняя местная жительница за рулем Opel Vectra сбила 13-летнего мальчика. Авария произошла на нерегулируемом пешеходном переходе. Мальчик госпитализирован в травматологическое отделение Витебской областной клинической больницы.

Второе ДТП случилось около 11.00 на перекрестке улиц Терешковой и Панковой в Витебске. 55-летний водитель Kia Sorento сбил 12-летнюю девочку. Она переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора. Пострадавшую доставили в больницу.-0-