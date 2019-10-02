В Витебской области механик при закупке запчастей нанес госорганизации ущерб в Br53 тыс.

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нарушения законодательства в сфере закупки товарно-материальных ценностей выявили работники Новополоцкого межрайонного отдела управления ДФР КГК по Витебской области во время проверки государственной организации. Об этом БЕЛТА сообщили в КГК.
Филиал одной из госорганизаций Витебской области приобретал запасные части к дорожно-строительной технике у региональных поставщиков. В 2016-2017 годах аналогичные запчасти закупались и у частного унитарного предприятия без проведения процедуры запроса ценовых предложений. Установлено, что унитарное предприятие документально оформляло приобретение запчастей у индивидуального предпринимателя, а тот - у тех же региональных поставщиков. При этом товар доставлялся с их складов напрямую на склад филиала госорганизации.
Как оказалось, учредитель частного унитарного предприятия и индивидуальный предприниматель являются близкими родственниками ведущего механика, ответственного за закупку запасных частей. Из-за необоснованного посредничества конечная стоимость поставляемых товаров в 1,5-3,5 раза превышала отпускную цену региональных поставщиков.
В результате закупок запчастей по завышенной стоимости государственной организации причинен ущерб на сумму более Br53 тыс.
Полоцким межрайонным отделом Следственного комитета в отношении ведущего механика филиала и двух его родственников возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.424 УК (злоупотребление властью или служебными полномочиями).-0-