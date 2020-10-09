В Витебской области наркодилеры прятали плантации конопли среди крапивы

9 октября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Наркоконтроль Витебской области пресек реализацию крупнейшей в этом году партии марихуаны, изъято более 6,5 кг наркотика. Такую информацию опубликовала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"Двое мужчин попали в поле зрения оперативников несколько месяцев назад. Предполагалось, что они выращивают коноплю на тайных плантациях в различных районах Витебской области. Как правило, насаждения перемежались и маскировались крапивой", - отметила Ольга Чемоданова.

Во время задержания у 40-летнего жителя Шумилинского района в автомобиле и по месту жительства обнаружено почти 6,5 кг марихуаны, у его подельника, 50-летнего жителя Лиозненского района, нашли около 100 г наркотика. Часть марихуаны была расфасована и готова для продажи.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и возбудили уголовные дела за незаконный оборот наркотиков. Младший из подозреваемых ранее судим за аналогичное преступление.-0-