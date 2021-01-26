В Витебской области почти треть всех преступлений в 2020 году пришлась на киберсферу

26 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области в 2020 году значительно выросло количество преступлений в сфере высоких технологий, сообщил журналистам прокурор региона Вадим Сущинский, передает корреспондент БЕЛТА.

Рост регистрируемых преступлений в области (с 9847 в 2019 году до 10763 в 2020-м) обусловлен значительным увеличением числа злодеяний в сфере высоких технологий (с 1132 до 3021 соответственно). В итоге киберпреступления составили 28,1% от всего количества. Похожая тенденция наблюдается по всей стране. "Эти преступления совершаются лицами, которые в 80% случаев находятся за пределами Беларуси - в Украине и России. У интернет-мошенников два основных способа - вишинг и фишинг. Потерпевшие от действий злоумышленников, как правило, люди от 40 до 60 лет. Им не всегда просто понять, что с ними общается преступник, и в итоге они выдают все данные. При этом попадаются на уловки и профессионалы в области финансов. Суммы хищений разные - от Br5 до более Br20 тыс. Раскрывать такие преступления крайне сложно", - отметил Вадим Сущинский.

Он добавил, что прокуроров также беспокоит проблема невыплаты зарплат в АПК. Много должностных лиц было привлечено к ответственности, вопрос постоянно поднимается на встречах с руководством области, но пока эта проблема остается нерешенной.

В северном регионе в 2020 году число преступлений по деятельности уголовного розыска сократилось на 8,2%. Уровень преступности на 10 тыс. населения в Витебской области остается одним из наименьших в стране - 92,2 (среднереспубликанский показатель - 100,9). В прошлом году не допущен рост тяжких и особо тяжких преступлений, убийств, преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, в общественных местах, группой лиц, лицами, имеющими судимость. Снизилось количество хулиганств, грабежей, разбоев, краж, преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии. Вместе с тем выросло число преступлений в 12 районах и городах области. Наиболее значительно - в Новополоцке, в Витебском, Оршанском, Шарковщинском районах и Октябрьском районе Витебска.

Кроме того, в 2020 году возбуждено 130 уголовных дел за коррупционные преступления. Ни одного преступления данной категории не выявлено в Верхнедвинском, Докшицком, Лиозненском, Сенненском и Шумилинском районах.

Прокурор Витебской области подчеркнул: по-прежнему актуальна проблема гибели людей от внешних факторов. В прошлом году больше погибло людей на пожарах и в воде. Случаи гибели в результате производственного травматизма зарегистрированы в Витебске, Полоцком, Ушачском, Толочинском, Сенненском, Поставском и Оршанском районах.

Органы прокуратуры Витебской области продолжат укреплять законность и правопорядок в регионе. На наиболее болезненных вопросах будет акцентировано внимание сегодня на итоговой коллегии.-0-