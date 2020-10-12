В Витебской области после выборов возбуждено более 30 уголовных дел за преступления в отношении правоохранителей

12 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области после 9 августа возбуждено 36 уголовных дел за преступления в отношении сотрудников правоохранительных и других государственных органов, а также по фактам массовых беспорядков. Жители северного региона подали 45 заявлений о противоправных действиях силовиков. Об этом сообщил журналистам прокурор области Вадим Сущинский, передает корреспондент БЕЛТА.

По его словам, в Витебской области на сегодняшний день с 9 августа составлено 1182 протокола по ст.23.34 (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) КоАП, рассмотрено 693 протокола. Люди привлекались к разного рода ответственности, как правило, это арест и штраф. Тем, кто впервые принимал участие в незаконных мероприятиях, суд определял наказание в виде предупреждения.

Вадим Сущинский заострил внимание на том, что массовые мероприятия должны проводиться по закону. По Конституции, гражданину гарантируется право на свободное волеизъявление, но организаторы, согласно закону "О массовых мероприятиях", должны подать заявку в органы местной власти и получить разрешение на митинг или марш. "На таких мероприятиях может произойти все что угодно, человек может получить телесные повреждения. Во время массовых акций были замечены несовершеннолетние (сейчас их поменьше стало), родители с детьми", - отметил прокурор Витебской области.

Надзорное ведомство продолжает проводить профилактические мероприятия, встречаться со студентами, учащимися колледжей, преподавателями, руководством учебных заведений. Прокуроры вынесли 531 официальное предупреждение участникам протестных акций: их вызывали на беседу и объясняли, что в будущем может наступить административная или уголовная ответственность.

Прокурор Витебской области также добавил, что в регионе рассматривается 45 заявлений людей, сообщивших о противоправных действиях силовиков. Следователи по этим заявлениям проводят проверку: назначены экспертизы, проводятся опросы, изымаются спецсредства, которые фиксировали перемещение людей. Одновременно возбуждено 36 уголовных дел за преступления в отношении сотрудников правоохранительных и других государственных органов, а также по фактам массовых беспорядков. За эти проступки грозят серьезные наказания, в том числе лишение свободы. "Все нужно делать по закону. Если ты закон не нарушаешь, то ничего бояться не надо, но шутить с ним нельзя", - добавил прокурор региона.

В Витебской области количество преступлений, зафиксированных за 9 месяцев, уменьшилось на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По линии уголовного розыска стало меньше на 10,8% - сократилось число убийств, умышленных тяжких телесных повреждений, разбоев, грабежей, изнасилований, краж, преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения и в составе групп. По словам Вадима Сущинского, пока это наиболее спокойный год за последние 8-9 лет.-0-