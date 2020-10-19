В Витебской области при столкновении двух авто погибла женщина

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19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области при столкновении двух автомобилей погибла пассажирка. Такая информация размещена в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.
Инцидент произошел 18 октября около 15.00 на автодороге Витебск - Полоцк - граница Латвии. "При обгоне попутного транспортного средства 36-летний водитель Mercedes совершил касательное столкновение с Nissan, за рулем которого находился парень 1999 года рождения. Оба автомобиля от удара оказались в кювете", - рассказали в МВД.
56-летняя женщина, находившаяся на заднем сиденье Mercedes, от ранений скончалась на месте происшествия.-0-