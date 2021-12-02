В Витебской области россиянин заработал почти Br1 млн на нелегальной перепродаже овощей и фруктов

2 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области гражданин России уличен в нелегальной скупке-продаже плодоовощной продукции, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-центре областной налоговой инспекции.

Нелегальная деятельность была выявлена в ходе контрольных мероприятий областной налоговой инспекции совместно с правоохранительными органами. На протяжении 2020-2021 годов мужчина приобретал овощи и фрукты у субъектов хозяйствования в Толочине, а затем реализовывал продукцию физическим лицам как на территории Беларуси, так и Российской Федерации. При этом он не позаботился о регистрации своей деятельности. По данному факту был начат административный процесс по ч.2 ст.13.3 (незаконная предпринимательская деятельность). В результате установлен доход от незарегистрированной деятельности на сумму почти Br1 млн.

Решением экономического суда Витебской области мужчина привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 базовых величин с конфискацией 20% полученного дохода, что суммарно превысило Br189 тыс. По результатам рассмотрения жалобы Верховный суд оставил ее без удовлетворения, а решение экономического суда - без изменения.

Всего за январь-сентябрь 2021 года в результате контрольных мероприятий налоговые инспекции Витебской области выявили 39 фактов осуществления физлицами предпринимательской деятельности без государственной регистрации. По данным фактам арестовано товарно-материальных ценностей, полученных незаконных доходов на общую сумму около Br1,5 млн, предъявлен к уплате единый налог в размере Br6,1 тыс.-0-