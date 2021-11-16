В Витебской области с начала года 66 человек погибли в ДТП

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С начала года на дорогах Витебской области в 307 авариях погибли 66 человек (из них 4 ребенка), 320 зарегистрированы пострадавшими, 30 человек находились в нетрезвом состоянии. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Витебского облисполкома.

Третье воскресенье ноября учреждено Всемирным днем памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. В этот день вспоминают миллионы погибших и получивших травмы в результате ДТП. Это еще один повод задуматься о безопасности на дорогах", - рассказали в ГАИ.

17 ноября сотрудники ГАИ области проведут профилактическую акцию, чтобы напомнить людям о масштабах смертности и инвалидности в результате аварий.-0-