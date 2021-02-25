В Витебской области троих молодых людей будут судить за незаконный оборот наркотиков

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Витебской области направила в суд уголовное дело в отношении молодых людей 2000, 1999 и 2001 годов рождения. Обвиняемым инкриминированы незаконный оборот - приобретение, хранение, перевозка и сбыт, а также перемещение через госграницу Беларуси - особо опасных психотропных веществ в крупном размере. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Витебской области.

Согласно материалам дела, первый обвиняемый 22 июля 2020 года совместно с остальными двумя получил от неустановленного лица из интернет-магазина сведения о месте расположения на территории России тайника с размещенными в нем пара-метилэфедроном массой не менее 54,9354 г, не менее 100 таблетками, порошкообразной субстанцией и измельченными фрагментами таблеток МДМА массой не менее 47,26 г.

Обвиняемые забрали содержимое тайника, хранили его с целью сбыта при себе и в Витебске. При этом подготовили указанные вещества к реализации, разместив их в тайниках в Витебске, Орше и Новополоцке. Оставшееся количество запрещенных к обороту психоактивных субстанций они хранили в квартире в Витебске.

Через месяц обвиняемые вновь получили сведения о месте расположения на территории России двух тайников с веществом, содержавшим в своем составе не менее 517,97 г пара-метилэфедрона. Они приобрели данную субстанцию, перевезли в Витебск, где первый обвиняемый незаконно с целью сбыта хранил ее при себе.

После изучения материалов дела в прокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, достаточности собранных доказательств, полном и объективном исследовании обстоятельств преступлений. Согласились с квалификацией действий молодых людей 2000 и 1999 годов рождения по ч.3 ст.328 и ч.2 ст.328-1 УК, парня 2001 года рождения - по ч.3 ст.328 УК.

Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета по Витебской области.

Избранную к обвиняемым меру пресечения прокурор при направлении дела в суд оставил прежней - заключение под стражу.-0-