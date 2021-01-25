В Витебской области в 2020 году число тяжких и особо тяжких преступлений снизилось на 12,5%

25 января, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. По итогам 2020 года в Витебской области в 2,7 раза выросло количество киберпреступлений, но на 12,5% снизилось число тяжких и особо тяжких преступлений. Такая информация размещена на официальном сайте УВД Витебского облисполкома, сообщает БЕЛТА.

В 2020 году в Витебской области зарегистрировано 3021 киберпреступление, что в 2,7 раза больше по сравнению с 2019 годом. В основном жертвами виртуальных правонарушителей становились граждане в возрасте от 18 до 40 лет - самые активные пользователи глобальной сети. Людей пенсионного возраста на крючок кибермошенников попалось чуть больше 13% от общего числа зарегистрированных случаев. "Самый действенный способ защиты граждан от подобного рода преступлений - профилактическая работа по повышению цифровой грамотности населения", - говорится в сообщении.

В прошлом году в области снизилось число преступлений по линии уголовного розыска. Тяжких и особо тяжких преступлений стало на 12,5% меньше, чем в 2019 году. Уменьшилось также количество убийств с покушениями (на 22%), грабежей (на 34,5%) и краж (на 9,5%). На территории области совершено 6 разбоев, что на 75% меньше показателя 2019 года. В то же время участились случаи мошенничества - их уровень вырос на 53,4%.

Что касается краж, то их число снизилось на 9,5%. Чаще всего преступники "изымали" чужое имущество из квартир и домов: почти половина зарегистрированных преступлений относится к этой группе. Среди трофеев правонарушителей больше всего было велосипедов - 289. Оставленные без присмотра, не пристегнутыми на улице, в подъездах и во дворах, они оказались легкой добычей преступников. Большую долю краж (около 77%) совершили безработные или нигде не учащиеся граждане, в том числе каждая вторая кража - на счету лиц, имеющих судимость.

Положительным результатом стало снижение количества преступлений в состоянии алкогольного опьянения (на 10,2% меньше, чем в 2019 году) и совершенных несовершеннолетними и при их соучастии (на 20,3%).

"В этом году все подразделения УВД уделят особое внимание цифровой безопасности жителей Витебской области и профилактике преступлений в интернете: виртуальных мошенничеств, вымогательств и преступлений в сфере высоких технологий", - добавил начальник УВД облисполкома Андрей Любимов.-0-