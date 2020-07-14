В Витебской области в этом году уничтожено более 200 кг мака

14 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебской области с начала года уничтожено более 200 кг дикорастущего мака, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД облисполкома.

"Посевы мака произрастали более чем на 15 га земли. С начала года уничтожено более 200 кг наркосодержащих растений. 81 гражданин привлечен к административной ответственности", - отметили в УВД.

Недавно витебские оперативники уничтожили более 32 кг дикорастущего мака. Сотрудники по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Железнодорожного РОВД неподалеку от одного из дачных кооперативов в областном центре нашли поле с растением. Ведется проверка.

УВД Витебского облисполкома напоминает: если на приусадебном участке растет мак или конопля, граждане могут быть привлечены к административной ответственности по ст.16.1 КоАП. За это правонарушение предусмотрен штраф до 20 базовых величин (1 БВ равна Br27). Если мак выращивается специально для получения наркотика, то эти действия подпадают под ст.329 УК (незаконные посев и (или) выращивание растений либо грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества) и наказываются лишением свободы на срок до 15 лет.-0-