В Витебской области в выходные 5 человек пострадали от пиротехники

2 января, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Пять человек, в том числе двое детей, получили различные травмы в результате неосторожного обращения с пиротехникой за минувшие выходные в Витебской области, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.

Происшествия с детьми случились в Витебске. В одном случае плохо закрепленный салют при запуске упал и один из снарядов попал в пятилетнего малыша, причинив ему ожоги. Второй ребенок, девятилетний мальчик, из-за взорвавшейся в руке петарды попал в больницу с травматической ампутацией фаланги пальца. По аналогичной причине пострадали и трое мужчин. Житель Поставского района неудачно пытался запустить петарду во дворе своего дома, сельчанин из поселка Руба под Витебском - на остановке общественного транспорта, а полочанин - на балконе дома.

Как отметили в Витебском областном управлении МЧС, трагедиями из-за пожаров омрачились прошедшие выходные в двух районах Витебской области.

Неосторожность при курении стала причиной гибели в огне 1 января в Чашникском районе двух мужчин, 1969 и 1953 года рождения, - жителей деревни Иванск и Замочек. В ночь на 2 января еще один пожар унес жизнь мужчины в агрогородке Борковичи Верхнедвинского района. Основная причина этого происшествия связана с неосторожным обращением с огнем. Всего же за три выходных дня в регионе произошли 14 пожаров.

Сотрудники МЧС и УВД напоминают о необходимости неукоснительно соблюдать меры безопасности, призывают беречь себя и своих близких.-0-