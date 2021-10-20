В Витебской области за 9 месяцев изъято более 1,8 тыс. рыболовных сетей

20 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области за январь - сентябрь инспекции изъяли у рыболовов более 1,8 тыс. сетей, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника инспекции - начальник отдела государственного контроля областной инспекции охраны животного и растительного мира Вячеслав Солдатов.

Областные и межрайонные инспекции выявили 756 нарушений - больше всего при ловле рыбы, ведении рыбхозяйства и лесопользования. "Сотрудники изъяли 1857 сетей общей длиной 77 км, 512 других запрещенных орудий рыболовства, 75 единиц огнестрельного оружия, из них 38 незарегистрированного. По материалам инспекций возбуждено 55 уголовных дел", - рассказал Вячеслав Солдатов.

Инспекции Витебской области выдали 229 предписаний об устранении нарушений природоохранного законодательства. Также вынесено 1,6 тыс. устных замечаний и проведено профилактических бесед с нарушителями.-0-