В Витебской области за два дня возбудили 54 уголовных дела по факту хищений денег с карточек

17 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. За два дня - 15 и 16 декабря - следователи Витебской области возбудили 54 уголовных дела по факту хищений денег с использованием платежных банковских карт, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Общая сумма ущерба составила более Br74 тыс. У людей списывали с карточек от Br6 до Br13,2 тыс. В большинстве случаев мошенники завладевали реквизитами карт после звонков, выдавая себя за сотрудников банка.

Злоумышленники продолжают придумывать различные способы хищений средств. Следователи в очередной раз просят граждан быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников.-0-