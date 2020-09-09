9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области за минувшие сутки спасатели четыре раза выезжали на поиски потерявшихся в лесу. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"За минувшие сутки в регионе спасатели четыре раза совместно с милицией и работниками лесхоза выезжали и искали граждан, заблудившихся в лесу. Во всех случаях потерявшиеся граждане отправились в лес для сбора грибов и ягод, однако дорогу домой найти не смогли. Все заблудившиеся были найдены. В медицинской помощи не нуждались", - рассказали в МЧС.

В Ушачском районе возле деревни Любжино поиски женщины продолжались больше суток. В поисковых мероприятиях участвовали 12 работников МЧС, 19 сотрудников милиции, 8 представителей Ушачского лесхоза. Вечером 8 сентября женщина была обнаружена спасателями. Состояние удовлетворительное. В медицинской помощи женщина не нуждалась.-0-